Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Karkamış’taki okula roketli saldırısında şehit düşen 5 yaşındaki Hasan Karataş için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/CjRE8GasvM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2022

[İsmet Karataş (sağda) kardeşi Hasan'a gözyaşlarıyla veda etti. ]

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

[İsmet Karataş Hasan'ın tabutuna sarıldı. ]

Karkamış'a roketli saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Karkamış ilçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına terör örgütü tarafından dün atılan roket-havanın isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti.

21 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan da, okula giderken uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Gözü yaşlı annesi Hayriye Alkan, yoklukla, zorluklarla yetiştirdiği kızının hayallerini anlattı:

"Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken, anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum."