Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali ve enerjide merkez ülke vizyonunun gurur projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi artık son virajda.

Üretim sürecinin işareti çalışmanın bir numarasından geldi. Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiştir. Yakıtın imalatına başlanmıştır. Önümüzdeki sene mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Heyecanlandırıcı bir gelişmedir." diye konuştu.

'Takvim planlandığı gibi işliyor"

Zoteeva, Rusya'daki Nükleer Enerji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Akkuyu'da takvim planlandığı gibi işliyor." dedi. Akkuyu'daki güvenlik önlemlerine de değinen Zoteeva, tedbirler için ayrılan payın toplam maliyetin yüzde 40'ını oluşturduğunu vurguladı.

Kullanılacak kor tutucu sistemin detaylarını da paylaşan Zoteeva, sözlerini şöyle sürdürdü;

Çalışmalarımız onaylanmış olan inşaat programına uygun olarak devam ediyor. Önümüzdeki 2023 senesini sabırsızlık ile bekliyorum. Bunun nedeni, 2023 yılında inşaat çalışmaları tamamlanmış olup birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız.

Kor tutucu sistemin hayata geçirilmesiyle risk ortadan kalkacak

Üçüncü nesil kullandığımız teknoloji çok önemli. Kor tutucu, herhangi bir kaza durumunda erik madde radyasyonu emerek dışarıya salınmasını kesinlikle önlemesidir.

Zoteva, Akkuyu Nükleer Güç santralinin Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.