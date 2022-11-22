Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye ve İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu ifade edildi.