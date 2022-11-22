Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Suriye ve İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ü FETÖ mensubu olmak üzere 13 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Suriye ve İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu ifade edildi.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK PKK/YPG Sınır Güvenliği Suriye Yunanistan
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