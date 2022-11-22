Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.

İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kwk7MEZ5My