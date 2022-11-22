Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.
İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022
Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kwk7MEZ5My
Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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