İletişim Başkanlığı, yabancı basında Türkiye ile ilgili yer alan dezenformasyonla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Başkanlık son olarak, Fransız gazetesi Lorient Le Jour'un, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuyla ilgili yaptığı haberdeki manipülasyonla ilgili bir açıklama yayınlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş sosyal medya hesabından, gazeteyi etiketleyerek yapılan dezenformasyonu anlattı:

"Ülkemizin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını, sivillerin barındığı El-Hol Kampı görseliyle vermeniz, tam bir manipülasyon örneğidir.

Bu fotoğrafı kullanarak Türkiye sivilleri hedef alıyor algısı yaratmaya çalışmanız, hangi gazetecilik etiğine uyuyor? Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun şekilde terör hedeflerine yönelik hava harekatının, haberinizde geçen sığınmacı kampıyla hiçbir ilgisi yoktur."