Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında, 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

Jandarma Astsubay Sınavı soruşturmasında 8 gözaltı kararı

2013 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 1 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

KPSS sorularını çalan 15 kişi hakkında yakalama kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'yle ilgili örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.