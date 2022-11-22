Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi görüyordu

Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.

Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camii'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük için yayımladığı taziye mesajında, "Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Küçük'ün vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu:

"Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2022

Raşit Küçük kimdir?

1947 yılında Antalya'da doğan Prof. Dr. Raşit Küçük, 1966’da Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1970’de Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Küçük, 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Hadis ve İslam Ahlakı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne geçti. 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

“Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-” çalışması, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve 1990 yılında yayımlandı. Eser, aynı yıl, Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu.

Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.