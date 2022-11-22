İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar ve elde edilen bilgiler sonrasında İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan bazı memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlükler yaptığı belirlendi.

Memurların, sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladığı, kurumun bu yolla 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

İŞKUR müfettişi tarafından hazırlanan raporda usulsüzlük yapılarak "ihaleye fesat karıştırma", şüphelilerin tape kayıtlarından da "rüşvet" suçlarının işlendiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, tanık ve müşteki beyanları, müfettiş ve kriminal raporlar, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlediği tespit edildi.

58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturmada, 24 ayrı suç eylemine katıldığı anlaşılan 21'i İŞKUR personeli, 17'si şirket-firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer ve 7'si usulsüz kursiyer ve kimlik temin edenlerden oluşan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul merkezli 10 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakaladı.