Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın dedesi, hem torununu kaybetmenin acısını yaşıyor hem de aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile gelininin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

"Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin"

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evdeki küçük Hasan'ı hayattan kopardı. Hasan'ın yengesi olan 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı.

Hasan'ın dedesi Hasan Karataş, torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kimsenin benzer acılar yaşamamasını dileyen Karataş, gelini için dua ettiklerini söyledi:

"Torunumun eviyle aynı sırada oturan diğer oğlumun evi de zarar gördü. Evde bulunan 5 aylık hamile gelinim de ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda. İnşallah en kısa sürede aramıza dönerler diye dua ediyoruz.

Bunları yaptıkça kendilerinden nefret ediyoruz. Kendileri insanlık dışı hareketler yapıyor. İnsanların insanlara kıymaması lazım. Evimizi başımıza yıktılar, torunum ve gelinim enkazın altında kaldı. Çok perişan duruma düştük. Cenabı Allah bize sabır versin. Bizi perişan ettiler, Allah kendilerini kahretsin."

5 yaşındaki Hasan'a son görev

Terör saldırısında hayatını kaybeden Hasan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.