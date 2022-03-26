Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur." denildi.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde tespit edilen eski bir mayın, SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.