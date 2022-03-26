Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.

Bakan Akar: Mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Akar, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

"Koordinasyonumuz devam ediyor"

Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştüklerini aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor."

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Boğaz yeniden trafiğe açıldı.