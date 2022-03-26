Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığının taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) Operasyonu" düzenledi.

Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları gibi 9 bin 322 noktada yapılan denetimlerde 42 bin 974 personel yer aldı, 313 dedektör köpek kullanıldı.,

Operasyonlarda aranan 738 kişi bulundu

Uygulama kapsamında 6 bin 477 metruk bina, 12 bin 36 umuma açık mekan, 419 terminal ve 3 bin 381 diğerleri olmak üzere 22 bin 313 yer kontrol edildi.

Denetimlerde 9'u yabancı uyruklu 20 organizatör gözaltına alındı, 1261 düzensiz göçmen yakalandı, 11'i yabancı uyruklu 738 aranan kişi bulundu.

729'u yabancı uyruklu ve 30'u Türk vatandaşı 759 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde 120 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göçte kullanıldığı belirlendi, 10 ruhsatsız av tüfeği, 10 kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.