Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında arasında 42 bin 974 personel ve 313 dedektör köpek ile 9 bin 322 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldı.

Uygulamada 6 bin 477 metruk bina, 12 bin 36 umuma açık yer, 419 terminal ve 3 bin 381 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 313 yer kontrol edildi.

759 şahsa idari yaptırım uygulandı

9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 20 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, 1261 düzensiz göçmen yakalandı, 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 738 aranan şahıs tespit edildi, 729’u yabancı uyruklu ve 30’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 759 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 120 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.