Türk Devletleri Teşkilatı Diaspora Forumu, 2022 Türk dünyası kültür başkenti olan Bursa'da yapılacak.

Forum, 28-29 Mart'ta geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Forumda 12 ülkeden 70 katılımcı bir araya gelecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ülkelerinin diasporalarının bulunduğu 12 ülkeden 70 katılımcının bir araya geleceğini söyledi.

YTB'nin ev sahipliğindeki foruma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın diaspora bakan veya başkanları katılacak.

"Türk dünyası diasporası içindeki iş birliği imkanları konuşulacak"

Türkiye’nin Aksakalı Binali Yıldırım ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amrayev de katılımcılar arasında.

Abdullah Eren düzenlenecek forum ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Öncelikle kurum başkanları olarak bizler iş birliği imkanlarını konuşacağız. Akademisyenler farklı diasporaların özelliklerinden bahsedecek, farklı ülkelerden gelen STK temsilcileri yaptıkları faaliyetleri birbirleri ile paylaşacaklar ve iş birliği imkanlarını konuşacaklar."

Forumda yaklaşık 20 milyona ulaşan Türk dünyası diasporasının birlik ve beraberliğini arttırıcı somut adımlar ele alınacak. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede yapılacak iş birliği değerlendirilecek.

