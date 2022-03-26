İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı.

Ünlü, "Rusya, Suriye’de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye’ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi? şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta dile getirdi ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart mutabakatına göre Suriye’nin kuzeyinde güvenli alanların inşası desteklenecekti ancak AB’de bu taahhüdünü yerine getirmedi. Ancak Türkiye kendi imkanları ile Suriye’nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı."

Ünlü "Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin mülteci daha bulunuyor." dedi.

"Komşu ülkelere sığınanların geri dönüşü olmayacak gibi bir politika çiziliyor"

Dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ama gerçekte yapılanlara baktığımız zaman bu sorunlara farklı bir çözüm üretildiğini görüyoruz. Komşu ülkelere sığınanların geri dönüşü olmayacak gibi bir politika çiziliyor. Güvenlik duvarları inşa edilip, dönüşlerinin önü kapatılıyor ve hiç dönmeyeceklermiş gibi çözüm üretilmeye çalışılıyor." dedi.