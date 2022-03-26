Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, Katar’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
[Fotoğraf: İHA]
Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova’yı kabul eden Çavuşoğlu, daha sonra Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu’nun bugün yerel saatle 17.00’de Doha Forumu’nda açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Etiketler: Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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