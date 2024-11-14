Duman 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.11.2024 08:23

İstanbul'da metro yangını

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle istasyon seferlere kapatıldı.

İstanbul'da metro yangını

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Yargıda yeni dönem başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
08:39
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
08:12
Bir Avrupa şehri daha aşırı turizmle mücadele başlattı
07:57
ABD'de seçimin ardından sosyal medya savaşları başladı
07:48
2024 yılının son Süper Ay'ı: Kunduz Dolunayı yükseliyor
07:45
Güneş'in kutuplarında güçlü manyetik hortumlar olabilir
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
İnsanlık tarihinin kara lekesi 'Ahıska Sürgünü'nün 80. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ