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Gündem
AA 14.11.2024 08:23

İstanbul'da metro istasyonunda yangın

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonundaki yürüyen merdivenlerin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Toplu taşımanın aktarma noktalarından olan istasyonda, görevliler yolcuları ring seferlerine yönlendirdi.

İstanbul'da metro istasyonunda yangın

İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

İstasyondaki seferler normale dönerken, yolcular turnikelerden içeriye alınmaya başladı.

İstanbul'da metro istasyonunda yangın

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.

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