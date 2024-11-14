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Gündem
AA 14.11.2024 05:59

Yargıda yeni dönem başladı

9. Yargı Paketi ile uzlaştırma, arabuluculuk, Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı, hakaret suçu ve yediemin otoparklarında sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışına ilişkin düzenlemelere gidildi.

Yargıda yeni dönem başladı

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.

Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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