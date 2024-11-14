Duman 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.11.2024 04:03

4 ilde bazı taşınmazlar enerji projeleri için acele kamulaştırılacak

Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 ilde bazı taşınmazlar enerji projeleri için acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

ETİKETLER
Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Yargı düzenlemeleri Meclis gündeminde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:19
Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Tulsi Gabbard'ı aday gösterdi
04:09
Kamyonetinin lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti
03:08
Ankara'da minibüs, 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı: 1 ölü
03:03
Yoldan çıkan minibüs dere yatağına düştü
03:00
İspanya, soykırımcı İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki sözlerini reddetti
01:36
İzmir'de mühürlenen otelde yangın
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
"Mehmed: Fetihler Sultanı” Orta Doğu'da
"Mehmed: Fetihler Sultanı” Orta Doğu'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ