Dışişleri: Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuğun durumu iyiye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg şehrindeki bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan çocuğun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."