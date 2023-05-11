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TRT Haber 11.05.2023 16:06

İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi, oylar geçersiz sayılacak mı?

Memleket Partisi Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Peki oy pusulaları değişecek mi, adayın aldığı oylar geçersiz sayılacak mı? İşte yanıtı...

İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi, oylar geçersiz sayılacak mı?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez" hükmünü içeriyor.

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

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