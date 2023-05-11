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TRT Haber 11.05.2023 15:05

MSB'den Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: Görüşmeler olumlu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü toplantıyla ilgili, "2 gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar yapıldı" açıklamasında bulundu.

MSB'den Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: Görüşmeler olumlu geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10-11 Mayıs arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna, Rusya ve Birlişmiş Milletler temsilcileri ile yapılar ikili ve çoklu görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı. 

Türkiye’nin Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerinin ve mürettebatının tahliyesi için tarafların mutabık kaldığı vurgulandı. Yapılması planlanan bu operasyonun Ukrayna’da mahsur kalan diğer ülke gemilerin tahliyesi için de model teşkil edeceğine dikkat çekildi. 

Türkiye tahliyede model teşkil edecek

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin ev sahipliğinde, 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde, İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; İki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edilmiştir. Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu operasyonun, Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki dönemde bu yönde yapılacak çalışmaların da desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır.
İmzalandığı günden itibaren, dünya çapında gıda fiyatlarının istikrarına önemli katkı sağlayan ve dünya gida arzı ile güvenliği açısından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda da olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır."
 

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