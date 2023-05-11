Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar

Mersin’de yaşanan olayda mahkemenin tahliye kararına rağmen kiracı, evden çıkmakta direndi.

Yargıtay, mülkte yaşamaya devam eden kiracının, hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlediğine hükmetti.

Kiracı mahkemenin tahliye kararına uymadı

Yıllardır kiracı olarak yaşadığı ev, başkasına satıldı. Yeni mülk sahibi de evden çıkmasını istedi. Ancak, mülkü boşaltmayınca ev sahibi ile davalık oldular.

Tahliye davasını kazandıktan sonra kiracı evden tahliye etmemekte ısrarcı olunca mülk sahibi de "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan suç duyurusunda bulundu. Ancak kiracı bu suçtan beraat etti. Yıllardır mağduriyetinin sürdüğünü belirten davacı ev sahibi ise beraat kararını Yargıtay'a taşıdı.

Kiracının hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlediğine hükmetti

Avukat Iyaz Çimen, Yargıtay'ın verdiği kararla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay şunu söylüyor. Tahliye kararı çıktıktan sonra resmi olarak yani hukuki olarak bir hakkın kalmadığına hükmettiğinden dolayı bu suçun oluşacağına karar veriyor ve beraat kararını bozuyor. Dolayısıyla yerel mahkemeye ceza vermelisin yönünde bir talimat vermiş oluyor."

Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi kiracının tahliyeye direnmesi durumunda “hakkı olmayan yere tecavüz suçu” işlediği yönünde karar aldı.

Peki kiracıların hukuki sorunla karşılaşmamak için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Avukat Iyaz Çimen konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Tahliye kararı verdikten sonra karar kiracıya tebliğ edilir. Resmi olmamakla birlikte pratikte iki haftalık bir süre verilir kendisine. Buna istinaden tekrardan tahliye kararına uymuyorsa kiracı bu sefer icra yoluyla tahliye gerçekleştirilir."

Haber: Şeyma Vural

