Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.05.2023 15:16

DP Genel Başkanı Uysal: İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal: İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Seçim bürosunun önünde toplanan kişilere hitap eden Uysal, "Bu sürecin başından itibaren milletimizin ümidi her daim Millet İttifakı olmuştur. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Uysal, "Milletin muhakemesini bulandırmamak adına Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini olumlu karşılıyorum. Allah'ın izniyle kalan sürede bu büyük başarıyı, birinci turda tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde milletimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

ETİKETLER
Seçim 2023 Muharrem İnce
Sıradaki Haber
MSB'den Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: Görüşmeler olumlu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Barbaros Hayrettin Paşa Camii ibadete açılıyor
16:06
İnce adaylıktan çekildi: Oy pusulaları değişecek mi, oylar geçersiz sayılacak mı?
16:03
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyede
16:02
İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor
16:01
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi
15:59
Akşener: İktidar olur olmaz 100 bin öğretmen atayacağız, tüm köy okullarını açacağız
KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
FOTO FOKUS
Vakıflar dayanışmanın simgesi
Vakıflar dayanışmanın simgesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ