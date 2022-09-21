Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Duruşmaya, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin, Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda partili de izleyici olarak geldi.

Sanık avukatı Polat, mahkemeye bildirdikleri tanıkların tamamının aynı anda dinlenmesi ve celse arası dosyaya sundukları İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı DVD'nin çözümlenmesini istedi.

Duruşma savcısı, sanık avukatının talebini mahkemenin takdirine bıraktı.

Sanık avukatının taleplerini kabul eden mahkeme, dosya içerisindeki DVD kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, 11 Kasım'a ertelendi.