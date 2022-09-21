Türkiye sınırına 32 kilometre mesafede bulunan Ayn İsa'da teröristlerin yığınak yapmaya çalıştığı 13 köyden siviller göç etmek zorunda kaldı. Evleri, bölgede tutunmaya çalışan teröristler işgal etti. Hainler, 105 evi sözde karargah ve silah deposuna çevirdi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin hendek ve tüneller kazdığı Ayn El Arab’ın güneydoğusundaki Ayn İsa kasabası hem MİT, hem de TSK’nın kıskacında. PKK/YPG’nin yığınak yapmaya çalıştığı Ayn İsa’da siviller bölgeyi terk ediyor. Bölgedeki son durumun detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/P0fVmazXHW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2022

Türk Silahlı Kuvvetleri de Rakka ve Ayn el Arap bölgesinden getirilen teröristlerin bulunduğu evleri obüslerle vurdu. Güvenlik güçleri ve MİT, Ayn İsa hattında bu yıl 450’den fazla teröristi etkisiz hale getirirken 600’den fazla saldırıyı engelledi.

Terör örgütünün Ayn El Arap ve Kamışlı gibi bir terör üssü haline getirmeye çalıştığı Ayn İsa kasabası bölgesinde onlarca saldırı girişimi engellenirken, teröristlere kalkan olmak istemeyen siviller ise zorunlu olarak göç ediyor.

M-4 uluslararası karayoluna bitişik konumdaki Ayn İsa kasabasının nüfusu terör örgütü yüzünden 11 binden 6 bine kadar geriledi.

Haber: Bülent Çulcuoğlu