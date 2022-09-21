Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 8 gemi daha hareket etti
[AA (arşiv)]
Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün Ukrayna limanlarından hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 tahıl gemisinin daha yola çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022
Etiketler: Ukrayna Rusya Milli Savunma Bakanlığı
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