Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Gara’da 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Etiketler: Son Dakika MİT Irakın Kuzeyi Terör Örgütü PKK/KCK
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