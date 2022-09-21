CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da katıldığı ortak canlı yayında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sürpriz bir isim olmayacağını söyledi. Bu ifade Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını bir kez daha açıkladığı yönünde yorumlandı. Ancak bu konuda masa ortakları sessiz kalmaya devam ediyor.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunda belirsizlik sürerken 6'lı masada trafik hızlandı.

Liderler arasında yapılan görüşmelerde önemli konular masada.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü, ikinci durağı ise Gelecek Partisi oldu. Bu görüşmeler Akşener farklı bir ittifak arayışında mı sorularını da beraberinde getirdi. Her iki parti de daha önce birden fazla adayın çıkarılabileceğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu da liderler turuna çıkacak

2 Ekim’deki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu da liderler turuna çıkacak. 26 Eylül’den başlayarak 5 liderle bir araya gelecek. Deva Partisi, 41 ilde kendi adıyla seçime girmek istiyor.

Diğer 40 ilde ise ittifak listesine dahil olmayı planlıyor.

Liderler trafiğinde iki önemli gündem başlığı var. Cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili listeleri.

İyi Parti, ortak listeye sıcak bakmıyor, kendi adaylarıyla seçimlere girmek istiyor. Davutoğlu ise ortak liste talebini partilere iletti.

Kılıçdaroğlu da bazı bölgelerde küçük partilere milletvekili listelerinde yer açmaya sıcak bakıyor.