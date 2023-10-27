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Gündem
AA 27.10.2023 21:29

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in yüzüncü yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler devam ediyor.

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
[Fotograf: AA]

Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında gösteriliyor.

Sergideki dijital ekranlarda, "Huzurun yüzyılı", "Ulaştırmanın yüzyılı", "Eğitimin yüzyılı", "Üretimin yüzyılı", "Gücün yüzyılı", "Savunmanın yüzyılı", "Bilimin yüzyılı", "Enerjinin yüzyılı", "Şefkatin yüzyılı" ve "Sağlığın yüzyılı" ile "Togg kilometre taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler de yer alıyor.

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında ise su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara anlatılıyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan dev ekranda da "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri vatandaşların ilgisine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kurulan dev ekranda ise Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel görsel içerikler ziyaretçilere aktarılıyor.

Kentin farklı noktalarına kurulan özel etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlar, sergileri ilgiyle takip ediyor. Vatandaşlar izledikleri gösterimleri cep telefonlarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmiyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği noktalarda, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Türkiye'nin yüz yılını anlatan gösterimlerin yapıldığı etkinlik alanı gün boyu ziyaret edilebiliyor.

Sergiyi çok beğendiğini söyleyen Feyza Nur Taşdelen, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel böyle bir serginin açıldığını görmenin kendilerini hem gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sıtkı Efe Kutlu ise sergiyi çok beğendiğini, ülke adına gurur verici olduğunu söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi", "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı’" gösterim alanı ve "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" 8 Kasım, "Türkiye Yüzyılı Monolithi" ve "Boğaz'da 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi" ise 1 Kasım'a kadar 10.00-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Cumhuriyetin 100. yılı İletişim Başkanlığı
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