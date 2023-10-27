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Gündem
AA 27.10.2023 19:50

‘Büyük Filistin Mitingi’nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

‘Büyük Filistin Mitingi’nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Başkentray ve İZBAN'da da seferler ücretsiz

Ayrıca Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN banliyö tren seferlerinin de bu tarihte ücretsiz olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 


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Abdulkadir Uraloğlu Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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