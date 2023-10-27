Dezenformasyon Bülteni yayımladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 95. ve 96. sayılarını yayımladı.

Bültende, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu İşleri Sözcüsü Samuel Werberg'in, "Gazze'ye giden insani yardımlar Hamas tarafından çalınıyor." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 23 Ekim'deki açıklamasının, Werberg'in iddialarını çürüttüğü aktarılan bültende, "Gazze'ye giren yardımlar Hamas değil, UNRWA kontrolündedir. Ajansın duyurusunda, 54 yardım tırının Gazze'ye girişte UNRWA ekipleri tarafından teslim alındığı ve diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği içinde depolama ve dağıtımının yapıldığı belirtilmiştir." denildi.

Gazze'ye giden yardım tırlarıyla ilgili ortaya atılan, "BM, Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediğini söyledi. Bunun Hamas'a daha fazla roket değil de insani yardım olduğunu nereden biliyoruz?" şeklindeki iddiaların da gerçek olmadığı kaydedilen bültende, "Yapılan araştırmalar sonucu, iddiaların dayanağının New York Times gazetesinin yanlış aktardığı bir haber olduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer aldı.

Söz konusu gazetenin 21 Ekim tarihli bir haberinde, BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 20 tırın silah veya diğer kaçak mallar açısından kontrol edilmediğini söylediği" ifade edilen bültende, gazetenin daha sonra Dujarric'in beyanlarını yanlış aktardığını belirten bir düzeltme yayımladığı belirtildi.

Bültende, İsrailli yetkililerin de yardım tırlarının Gazze'ye girmeden önce kontrol edildiğini açıkladığı kaydedildi.

"Kilise bombalanmadı iddiası manipülasyon"

Dezenformasyon Bülteni'nde, İsrail'in tanınan gazetecilerinden Edi Cohen'in, "İsrail, Gazze'deki St. Porphyrius Kilisesi'ni bombalamadı" iddiasının manipülasyon olduğu kaydedildi.

Bültende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından ortaya atılan, "Hamas İsrail'e sızdığında Gazze'ye giden 10 elektrik hattından 9'unu yok etti. İsrail'i değil Hamas'ı suçlayın." iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın 9 Ekim'de Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulanacağını duyurduğu anımsatılan bültende, Yoav'ın, "Gazze'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, gaz yok. Her şeyi kapattık." ifadelerini kullandığı, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz'ın da 11 Ekim'de sosyal medya hesabından Gazze'ye elektriği, suyu ve akaryakıtı kestiğini ifade ettiği belirtildi.

"Filistin'e giden Türk savaş gemisi" iddiası doğru değil

Sosyal medyada yer alan "İsrail askerleri Gazze'ye girdi, 40 Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "İşgalci İsrail güçleri, 21 Ekim'de Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentine bağlı Arura/Arora kasabasında çok sayıda sivili gözaltına almıştır. İddiaya konu fotoğrafın Gazze'de değil, Arora'daki sivillerin gözaltına alınması sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." denildi.

Hamas'ın kilise yağmalayarak heykelleri yıktığı yönünde sosyal medyadaki iddiaların da doğru olmadığı belirtilen bültende, "Bahse konu görüntülerin 2017'de medyaya servis edildiği tespit edilmiştir. İlgili görüntülerde Filipinler'in Marawi şehrinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının bir Katolik kilisesini yağmaladığı görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bültende, İsrailli eski bakan ve Parlamenter Orit Farkash-Hacohen'in paylaştığı görüntülerde "Hamas üyeleri festivalden aldığı bir kadına, 'Bu kadın esir değil, tecavüz için' diyor." iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

İddiaya konu görüntülerde konuşan kişinin, "O kadın, onu bırakın. Geldiğin yere dön." dediğine ilişkin tespite yer verilen bültende, görüntüdeki İbranice ve İngilizce altyazıda, 'Bu kadın tecavüz için' ifadesinin yer aldığı, fakat konuşmalarda böyle bir diyaloğun bulunmadığı bildirildi.

Bültende, "Filistin'e giden Türk savaş gemisi" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi. İddiaya konu görüntülerde ABD'nin Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Hary S. Truman ve güvertesinde taksi yapan Northrop Grumman X-47B insansız muharebe aracının bulunduğu aktarıldı.

"Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiası

Dezenformasyon Bülteni'nde, Romanya merkezli Digi24 muhabirinin, "İsrail'de, Gazze yönünden gelen saldırılardan korunmaya çalışıyorum" iddiasıyla yaptığı haberin manipülasyon olduğu tespitine yer verildi.

Muhabirin bir aracın yanına uzanarak saldırılardan korunmaya çalıştığını iddia etse de kamera kaydına giren diğer insanların tutumunun manipülasyon yapıldığını gözler önüne serdiği aktarılan bültende, "Muhabirin yanından bisikletle geçen, parktaki bankta oturan veya ayakta duran insanlarda herhangi bir telaş gözlemlenmemektedir." ifadeleri yer aldı.

Bültende, "İsrail'in rehine kurtarma operasyonu sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülere ilişkin, "2021 yılından beri dolaşımda olan görüntülerde, ABD ordusuna ait bir Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin personel indirmesi görülmektedir. Görüntülerin İsrail-Filistin çatışmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Bültende, sosyal medyadaki, "Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretiliyor" iddiasına ilişkin ise söz konusu görüntülerin 2016'da Irak'ta kaydedildiği bilgisi yer aldı.

Polonya'da, İsrail'e destek eylemi yapıldığı iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu görüntülerin İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce paylaşıldığı tespitine yer verildi.

İsrail tarafından Gazze bombardımanı sırasında hayatını kaybeden çocukların görüntüleri ile ilgili "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Görüntüler incelendiğinde naaşın İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Gazzeli bir çocuğa ait olduğu belirlenmiştir." tespiti yer aldı.

"Hastane Gazze'den vuruldu iddiası manipülasyon"

Bültende, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulduğu saldırıyı "İsrail'in değil, Hamas'ın düzenlediği" iddiasının doğru olmadığı, Hamas'ın bu tahribatı verebilecek bir mühimmatının bulunmadığı ifade edildi.

Bültende, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasına ilişkin "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptığı, kısa süre sonra paylaşımı sildiği ve "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia ettiği aktarıldı. Bültende, söz konusu paylaşımların dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Bültende, İsrail'in resmi sosyal medya hesabından hastane saldırısı ile ilgili "roket Gazze'den fırlatıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin de doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

"Türkiye, İsrail'e yardım yaptı" manipülasyonu

"Türkiye, İsrail'e sebze meyve göndererek yardım ediyor" şeklinde sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığı kaydedilen Dezenformasyon Bülteni'nde, "Bahse konu haberlerde yer aldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'e herhangi bir yardımı söz konusu değildir." denildi.

Uluslararası ticaret yapan bağımsız işletmelerin karşılıklı anlaşmaları gereği birbirleriyle deniz yoluyla yaptıkları ticaretin "Türkiye, İsrail'e yardım yaptı" şeklinde paylaşılmasının "manipülasyon" olduğu vurgulandı.

Bültende, "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" şeklinde sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin ise "Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır." bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyadaki diğer iddialar

Dezenformasyon Bülteni'nde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı yanlış bilgi içeriklerine de yer verildi.

"Hamas, esir aldığı İsrailli kadına kendi çocuğunun etini yedirdi", "Bahreyn'de Filistin'e destek eyleminde İsrail büyükelçiliği ateşe verildi", "Filistin yanlısı protestocular Barselona'da polisle çatıştı", "Pensilvanya Üniversitesi'nde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı", "İsrail ordusu Hamas liderini yakaladı", "Hamile bir kadın Hamas tarafından işkenceye uğrayarak öldürüldü", "Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor", "Hamas, çatışmalardan kaçmaya çalışan Filistinlileri infaz ediyor", "Gazze'nin resmi hesabı hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor", "500 bin İsrailli Netanyahu'yu protesto ediyor", "Hamas üyelerinin İsrail yerleşim yerlerine girişini gösteren görüntü", "ABD'nin Maine eyaletindeki saldırıyı Hamas gerçekleştirdi" şeklinde sosyal medyadaki paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Ayrıca, sosyal medyada "Farida Khan" ismiyle açılan hesabın Al Jazeera ile bir ilişkisi olmadığı, hesabın manipülasyon amacıyla kullanıldığı tespitine yer verildi.