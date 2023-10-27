Bakan Yerlikaya: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz

Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Konya" güvenlik toplantısında, milletin, huzur ve güvenliği için cansiperane çalıştıklarını söyledi.

Terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere operasyonların ülkenin dört bir yanında aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Yerlikaya, "Terör ve işbirlikçileriyle suçla kibirlenenlerle, çeteler ve zehir tacirleri, halkımızın huzurunu kast edenlerle mücadelemiz yılın 365 günü gece gündüz devam edecek." diye konuştu.

Yerlikaya, "Kafes" operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğine değinerek, polisin operasyonlarının sürdürdüğünü dile getirdi.

Konya'da, 120 günde polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin istatistikleri paylaşan Yerlikaya, başarılı çalışmalarından ötürü güvenlik güçlerini kutladı.

"Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz"

Yerlikaya, Konya'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyonda 60 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Babaocağım şehrimde ve bütün vilayetlerimizde bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerinin de hayatını zehretmeye devam ediyoruz. Konya'mızda zehir tacirlerine yönelik, 1885 operasyon düzenlendi. 2 bin 301 şüpheli gözaltına almışız, 377'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 139'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Göz aydınlığımız yavrularımızı, geleceğimiz, gençlerimizi, kıymetli vatandaşlarımızın hayatını zehretmeye tevessül eden bu şüphelilerin her birini bulundukları yerden satıcısından baronuna hiç fark etmez, bunları alacağız, götürüp Allah'ın izniyle şimdiye kadar yaptığımız gibi adalete teslim etmekte kararlıyız."

"En güçlü operasyon oldu"

Mersin Uluslararası Limanı'nda 610 kilogram kokainin ele geçirildiğini anımsatan Yerlikaya, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir iş yaptılar. 'Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.' sözünün şu ana kadarki en güçlü faaliyeti, operasyonu oldu. Allah'ın izniyle devam edecek, hiçbir şekilde durmayacağız." dedi.

Yerlikaya, çağın en önemli sorunlarından birinin göç olduğuna işaret ederek, düzensiz göç ile göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleye odaklandıklarını kaydetti.

"Toplumumuzda nifak sokulmasına izin vermiyoruz"

Düzensiz göçle mücadele ederken yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Milletimizin temiz siciline leke sürülmesine müsaade etmiyoruz. Gerek sosyal medyadan veya gerekse başka bir şekilde yabancı düşmanlığı, Irkçılık, nefret dili, bunları takip ediyoruz. Toplumumuzda bu noktalarda nifak sokulmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yerlikaya, toplantı öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.