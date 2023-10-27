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Gündem
AA 27.10.2023 15:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mahmud arasındaki görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.

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