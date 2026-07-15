İletişim Başkanı Duran "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tünelini ziyaret etti

İletişim Başkanı Duran, "Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tünelini ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Duran, 15 Temmuz'un 10. yılını anarken milletin o gece göstermiş olduğu direniş destanını, milli iradesine sahip çıkma destanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarıyla meydanlara dökülen ve 253 şehit verilen geceyi hatırlatan bu çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Duran, 15 Temmuz'un millet için çok önemli bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı." diye konuştu.

"O geceyi tekrar yaşadık"

"Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz." diyen Duran, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda müthiş bir kalkınma hamlesi içine girdiğini söyledi.

15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gurur ve onurla andıklarını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla anma programlarının koordinasyonunun İletişim Başkanlığınca yürütüldüğünü kaydetti.

Burhanettin Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, burada Kızılay'daki örneğinde gördüğünüz üzere Valiliklerimizle birlikte yapmış olduğu bu çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım. Her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu."

"Ayasofya'da 253 hatimle başladık"

Duran, "Bize liderlik eden, bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İletişim Başkanlığınca koordine edilen projelerin, tüm kurumların katılımıyla bugün itibarıyla 22 bini aştığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone ve mapping gösterisiyle Galata ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz'un 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu."

Duran, yakasına taktığı çiçek rozetine ilişkin bilgi vererek, "Bu rozet Gölbaşı'nda endemik bir çiçek olan 'Sevgi Çiçeği'nden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı. Bunu da milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.