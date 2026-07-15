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Gündem
AA 15.07.2026 22:58

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Erbil'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Erbil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı ve temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Erbil'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Özel, Türkiye Maarif Vakfı Erbil Okulları'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Türkmen ileri gelenleri, Türk vatandaşları ve soydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende, şehitlerin aziz hatıraları yad edildi.

Özel, IKBY Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi'yi Türkiye Maarif Vakfı Erbil Okulları'nda kabul etti. Görüşmede, terörizmle mücadele, konsolosluk ve vize konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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