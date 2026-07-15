"Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" panelleri düzenlendi

Çok sayıda akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve diplomatın ilgi gösterdiği etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajıyla başladı.

Panelde, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in açılış konuşmasını yaptığı panel, Brüksel İletişim Müşaviri Şeyda Bilen'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

"15 Temmuz" temalı video gösteriminin de yapıldığı panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Eski İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 15 Temmuz darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı.

Büyükelçi Tantekin, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, devletin kararlı duruşu ve milletin demokrasiye sahip çıkması sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirterek, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler açısından da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, konuşmasında 15 Temmuz'un önceki darbelerden emir-komuta yapısı, yöntemleri ve hedefleri bakımından ayrıldığını, FETÖ'nün yalnızca hükümeti değil devlet ve toplumu yeniden şekillendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Dr. Ravza Kavakcı Kan ise 15 Temmuz gecesi halkın ortaya koyduğu direnişin Türkiye'de güçlenen demokrasi bilincinin bir göstergesi olduğunu belirterek, darbe sonrası yürütülen yargı süreçleri ve uluslararası kamuoyunun yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde konuşan Doç. Dr. Murat Aslan ise 15 Temmuz'un klasik bir askeri darbeden ziyade FETÖ tarafından gerçekleştirilen bir kalkışma olduğunu ifade etti.

Aslan, örgütün ideolojik yapılanması ve uzun yıllara yayılan örgütlenme stratejisinin anlaşılmasının, 15 Temmuz'un doğru analiz edilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında, ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi katılımcıların ziyaretine açılırken program sonunda "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı.

Endonezya

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli, Cakarta'da gerçekleştirildi.

Akademisyenler, diplomatlar, düşünce kuruluşu temsilcileri, medya mensupları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "İrade Bizim Zafer Bizim" adlı video gösterimiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Oğuz Güner üstlenirken, Büyükelçi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Erman Akıllı, Dr. Muhammad Syaroni Rofii ve Dr. Deden Mauli Darajat konuşmacı olarak yer aldı.

Güner, panelin Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesini uluslararası bir perspektifle ele alan, demokrasi, anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin ortak farkındalığın geliştirilmesine katkı sunan bir platform niteliği taşıdığını belirtti.

Panel oturumunun ilk konuşmacısı olarak söz alan Küçükcan, 15 Temmuz darbe girişiminin önceki askeri müdahalelerden, kullanılan şiddetin boyutu ve milletin siyasi liderlik öncülüğünde demokrasiye sahip çıkması bakımından ayrıştığını ifade etti.

Prof. Dr. Erman Akıllı ise Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli yumuşak güç kaynaklarından birinin demokrasi olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz’da ortaya konulan toplumsal direnişin, demokratik meşruiyetin ve millet iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu vurguladı.

Daha sonra konuşan Dr. Muhammad Syaroni Rofii, 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyunda büyük ölçüde yabancı haber ajanslarının oluşturduğu çerçeve üzerinden değerlendirildiğini, buna karşın Türkiye'nin demokratik düzenini koruyarak bölgesel istikrarın sürdürülmesinde kritik bir rol üstlendiğini, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında gelişen Türkiye-Endonezya işbirliğinin de iki ülke ilişkilerine stratejik bir boyut kazandırdığını kaydetti.

Panelin son konuşmacısı Dr. Deden Mauli Darajat ise Türkiye'deki eğitim hayatından edindiği tecrübelerin, her demokrasinin kendi tarihsel ve toplumsal dinamikleri içerisinde geliştiğini gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin demokratik kurumlarını güçlendirme iradesi ile toplumsal dayanışmasının anayasal düzenin korunmasında belirleyici rol oynadığını aktardı.

15 Temmuz'u konu alan fotoğraf sergisinin katılımcıların ziyaretine açıldığı program, "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimiyle sona erdi.

Almanya

İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen uluslararası anma programları çerçevesinde, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Millî İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen program, 15 Temmuz'u konu alan fotoğraf sergisinin ziyaret edilmesiyle başladı. Sergide, hain darbe girişimi sırasında yaşananlar ve Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma iradesini yansıtan fotoğraflar katılımcılara sunuldu. Programın açış konuşmasını Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan yaptı. Büyükelçi Gökhan Turan konuşmasında Türk milletinin büyük bir kararlılık ve dirençle FETÖ’nün hain emellerine ulaşmasını engellediğini ve kendi iradesi üzerinde hiçbir vesayet tanımadığını, devleti ve demokrasisi için hayatını feda etmeyi göze aldığını belirtti.

Açış konuşmasının ardından 15 Temmuz “İrade Bizim, Zafer Bizim” tematik videosu ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın video mesajı gösterildi ve panel oturumuna geçildi. Panelde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci moderatörlüğü üstlendi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş ve Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin Türkiye'nin demokrasi tarihindeki yeri, millî iradenin önemi ve uluslararası boyutları ele alındı. Konuşmacılar, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edilmesi değil, aynı zamanda demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkılan tarihî bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Panelistler, darbe teşebbüsünün yargısal süreçleri, hukuki sonuçları ve Türk hukuk sistemine yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ ile mücadelenin yalnızca bir güvenlik mücadelesi değil; aynı zamanda dinin istismarına karşı verilen ahlaki ve fikrî bir mücadele olduğunun altını çizdi.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti ve 15 Temmuz gecesinde yaşananları konu alan "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimiyle sona erdi. Akademisyenler, medya mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri ve Türk toplumu programa yoğun ilgi gösterdi.

Arnavutluk

İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılına özel “Millî İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz” program serisi kapsamında, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da panel programı düzenlendi.

Çok sayıda gazeteci, siyasetçi ile diplomatın ve yerel halkın katıldığı etkinlikte; 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle, FETÖ’nün anayasal düzene yönelik tehditleri ve Türk milletinin ortaya koyduğu tarihi direniş kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes’in açış konuşmasının yer aldığı ve “İrade Bizim Zafer Bizim” adlı 15 Temmuz tematik videosunun gösterildiği Tiran’daki programda, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas’ın moderatörlüğünde AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz ve Araştırmacı ve Analist Sayın Bujar M. Hoxha konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes açış konuşmasında, 15 Temmuz’un milli iradeye ve demokratik düzene yönelik hain bir terör saldırısı olduğunu vurguladı. Erciyes, Türk milletinin kararlı direnişiyle bu tehlikenin bertaraf edildiğini ve FETÖ ile mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek millî hafızanın önemine dikkat çekti.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Meryem İlayda Atlas, 15 Temmuz günü demokrasilerin darbelerle sekteye uğratılabileceği düşüncesinin halk direnişi ile engellenebileceğinin gözler önüne serildiği değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında, ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi katılımcıların ziyaretine açılırken program sonunda “15/07 Şafak Vakti” filminin gösterimi de yapıldı.