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Dünya
AA 15.07.2026 23:41

Kuveyt: Hava sahamızda bugün İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinden beri ülkenin İran kaynaklı 21 insansız hava aracı (İHA) ve 4 balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Kuveyt: Hava sahamızda bugün İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik gün içinde gerçekleşen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt hava sahasında bugün 21 İHA ve 4 balistik füze tespit ettiklerini aktaran Atvan, İran'dan gelen tüm İHA ve füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırılarıyla bazı hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığına dikkati çeken Atvan, söz konusu saldırılarda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

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