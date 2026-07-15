İran basını: Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu

Ahvaz’da en az 4 patlama sesinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan Hürmüzgan Valiliği, yerel saat ile 22.45’te ABD’nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Valilik, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Huzistan Valiliği ise, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

ABD ordusu: İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik bugün ikinci dalga saldırıları başlattıklarını duyurmuştu.

CENTCOM'un açıklamasında, "Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor. Bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır." denilmişti.