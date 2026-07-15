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Dünya
AA 15.07.2026 20:39

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Biz, AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Biz, AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz

Zelenski, "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılmak üzere Kiev'de bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesine sağladığı desteklerden dolayı AB'ye teşekkür eden Zelenski, siyasi ve savunma alanındaki yardımların kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenski, "Avrupa'daki herkes bugün hemfikir. Biz, AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, AB'nin Rusya'ya 21. yaptırım paketini onaylamasını beklediklerini aktararak "Ortak baskı sayesinde, Avrupa ve ABD ile iş birliğimiz sayesinde, halkımız sayesinde kesinlikle barışa ulaşacağımızdan eminim. Birlikte, birleşik ve güçlü bir Avrupa'da barış içinde olacağız." diye konuştu.

Ukrayna kabinesindeki değişiklik süreci

Zelenski, burada yaptığı konuşmada ayrıca, 12 Temmuz'da duyurduğu hükümet değişikliği kapsamında bakanlar kurulunda başlatılan değişiklik sürecine de değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı, hükümette gidilen değişiklikler kapsamında görevinden istifa eden Başbakan Yuliya Sviridenko'nun yerine yeni başbakan adayı olarak Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü Sergiy Koretskiy'i gösterdiklerini açıkladı.

Zelenski, yeni kabine güvenoyu almadan önce, Koretskiy'nin şimdilik parlamentoda görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

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