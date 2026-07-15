15 Temmuz şehitleri NATO Karargahı'nda anıldı

Anma etkinliğine, NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı personelinin yanı sıra NATO Yazmanlığı ve Askeri Yazmanlığında görevli Türk vatandaşları katıldı.

Tören, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla anıldığını söyledi.

Bu iradenin, gücünü doğrudan vatanın bağımsızlığı ve demokrasi için canını feda etmekten çekinmeyen büyük Türk milletinden aldığını dile getiren Öztürk, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bu yana geçen 10 yılda her alanda güvenliğimizi kendi yerli kaynaklarımızla adeta yeniden inşa ettik, küresel bir başarı hikayesine dönüştürdük." ifadesini kullandı.

15 Temmuz kalkışmasından 10 yıl sonra, 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi'nin başarıyla icra edildiğinin altını çizen Öztürk, "Türkiye'nin her alanda kaydettiği ilerlemeler ve Avrupa güvenliğinde oynadığı merkezi rol, tüm NATO müttefiklerimiz tarafından bir kere daha teslim ve teyit edildi." dedi.