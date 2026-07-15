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HABER GİRİŞ
15.07.2026 21:50
, 15.07.2026 21:52
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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Ahbap Derneği
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