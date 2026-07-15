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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 21:50

Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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