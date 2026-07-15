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Dünya
AA 15.07.2026 19:03

AB'den Ukrayna'nın dron kapasitesine 1 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar euroluk mali desteği serbest bıraktığını duyurdu.

AB'den Ukrayna'nın dron kapasitesine 1 milyar euroluk destek

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın İHA kapasitesini güçlendirmek amacıyla 90 milyar euroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında 1 milyar euroluk mali desteğin serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ödemenin, dron tedarikine ayrılan ilk 6 milyar euroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya 30 Haziran'da ise dron tedariki için 3,9 milyar euro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, AB Komisyonunun ayrıca, ilave dron, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar euroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, AB ile Ukrayna'nın ortak savunma teknolojisi girişimi BraveTechEU kapsamında seçilen 6 şirketin geliştirdiği teknolojilerin Ukrayna'daki savaş koşullarını yansıtan ortamlarda test edileceğinin altı çizildi.

Ukrayna'nın Avrupa Savunma Fonu (EDF) ile Avrupa Savunma Sanayii Programı'na (EDIP) tam katılımının da sağlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı ve AB şirketlerinin ortak savunma araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte yer alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Kiev'de AB-Ukrayna Dron Anlaşması'nı duyurduğu belirtilerek, anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların Ukraynalı ortaklar ve Avrupa dron sektörü temsilcileriyle sürdürüleceği, kurucu üyelerin ilk toplantısının ise eylül ayında Brüksel'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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