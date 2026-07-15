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Türkiye
AA 15.07.2026 23:06

Ankara'da 15 Temmuz dolayısıyla kortej düzenlendi

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ankara'da 15 Temmuz dolayısıyla kortej düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programının ardından vatandaşlar yürüyüş düzenledi.

Ankara'da 15 Temmuz dolayısıyla kortej düzenlendi

Ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirip slogan atan vatandaşlar, Mevlana Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Caddesi'ne ilerleyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı.

Ankara'da 15 Temmuz dolayısıyla kortej düzenlendi

Beştepe Millet Camisi önünde sona eren korteje, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de marşlarla eşlik etti.

Burada kurulan çadırlarda, yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla sabah namazına kadar nöbet tutulacak.

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