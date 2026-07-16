Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.07.2026 00:15

Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

 

Erdoğan: Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelindeki camilerde okunan selalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..." ifadelerine yer verdi.

 

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tünelini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:14
İran basını: ABD, Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenledi
00:59
İran basını: ABD füzeleri Ahvaz’da bir hastanenin yakınına isabet etti
00:19
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi
00:02
İletişim Başkanı Duran "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tünelini ziyaret etti
23:51
TBMM binasına 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı yansıtıldı
23:46
Kuveyt: Hava sahamızda bugün İran kaynaklı 21 İHA ve 4 füze imha edildi
İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi
İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi
FOTO FOKUS
Milli iradenin kalbi hedef alındı
Milli iradenin kalbi hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ