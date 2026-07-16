Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Erdoğan: Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelindeki camilerde okunan selalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..." ifadelerine yer verdi.