İran basını: ABD füzeleri Ahvaz’da bir hastanenin yakınına isabet etti

İran devlet televizyonuna göre, ABD, Ahvaz kentinde Şehit Bekayi Hastanesi’nin yakınını hedef aldı.
Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastanenin, saldırılar sonrası geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik bugün ikinci dalga saldırıları başlattıklarını duyurmuştu.
CENTCOM'un açıklamasında, "Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor. Bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır." denilmişti.