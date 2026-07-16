Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 10 sene önce, 15 Temmuz gecesi milletçe hep beraber muhteşem bir destan yazdık. O gece üniformasına ihanet eden FETÖ'cü teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformaya sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısı, istihbaratçısıyla tüm güvenlik birimlerimize, ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz milletimin her ferdine bugün bir kez daha tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 'Türkiye'ye zeval gelmesin.' diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan dünyanın farklı ülkelerindeki tüm kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum."

O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesinin bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"253 şehidimizin tamamının, 2 bin 737 gazimizin her birinin nice anısı, o geceye dair nice hatırası var. Rabbim, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek."