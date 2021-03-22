Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerdeki saldırı ve sızma girişimlerine son 3 günde ağır darbe vuruldu.

Perşembe günü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü.

Boş araziye düşen roketler patlamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya anında cevap verdi, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedef imha edildi.

Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021



Roketlerin hesabı soruldu: Fırat Kalkanı'nda 12 terörist etkisiz

Cumartesi günü Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. MSB'den bugün yapılan açıklamada ise Yine Fırat Kalkanı'nda 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde de teröristlere nefes aldırmadı. Bugün etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35 oldu.