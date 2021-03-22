Devlet Bahçeli, MHP teşkilatlarını kara propagandaya aldırmadan mücadeleye çağırdı:

"Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tahrik ve tuzaklara karşı dikkat ederek, fitne ve fesada karşı uyanık durarak, partimizle birlikte Cumhur İttifakı’nın yükselişini engellemeye yönelik kara propagandalara aldırmadan inandığımız yolda, kutlu ülkülerimiz uğruna mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir."

Teşkilatlara duyarlı çalışma uyarısı

Bahçeli Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek, "Cumhur İttifakı’nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda tüm parti teşkilatlarımızın bu duyarlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır" dedi.